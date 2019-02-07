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Buzdolabı bomba gibi patladı: Facia ucuz atlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 13:43 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iki katlı evin çatı katındaki buzdolabından kaynaklandığı tahmin edilen patlamada, maddi hasar oluştu.

Buzdolabı bomba gibi patladı: Facia ucuz atlatıldı

Gümbet Mahallesi Melengeç Sitesi'ndeki bir evin çatı katında patlama meydana geldi. Evin çatısı ve yan cephesinde, büyük bir gürültüyle çökme oldu.

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Anahtar Kelimeler:
bodrum gümbet patlama

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