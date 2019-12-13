Buzdolabı fabrikasında işçiydi, KOSGEB desteğiyle patron oldu

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA) - MANİSA'da, işçi olarak çalıştığı buzdolabı fabrikasından istifa eden Semra Baysal (45), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndan (KOSGEB) aldığı hibe desteğiyle pizza ile unlu mamul imalatı ve satışının yapıldığı kendi iş yerini açtı.

Kentteki buzdolabı fabrikasında işçi olarak çalışan, evli ve 3 çocuk annesi Semra Baysal, aile ekonomisine katkıda bulunmak için 5 yıldır da evde, internet üzerinden aldığı siparişler üzerine tatlı, börek ve çeşitli ikramlıklar yapıp, satmaya başladı. Baysal, uzun süredir hizmet sektörüne girme hayalini gerçekleştirmek için arkadaşının önerisiyle KOSGEB'e başvuru yaparak, girişimcilik kurslarına katıldı. Kursu bitiren Baysal, daha sonra en büyük hayali olan, pizza ve unlu mamul imalatı ile satışının yapıldığı iş yeri projesini KOSGEB'e sundu. Projesi kabul edilen Baysal, 55 bin lira hibe desteği almaya hak kazandı. Fabrikadaki işinden istifa eden Baysal, bankadan da 60 bin lira kredi çekip, Yunusemre ilçesinde 20 metrekarelik dükkan kiraladı. Baysal, daha sonra fırın, ocak, dolap, masa ve sandalye ile diğer mutfak araç gereçlerini alarak, 2 ay önce iş yerini açılışını yaptı.