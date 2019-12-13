HABER

Buzdolabı fabrikasında işçiydi, KOSGEB desteğiyle patron oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 09:58 | Son Güncelleme

MANİSA'da, işçi olarak çalıştığı buzdolabı fabrikasından istifa eden Semra Baysal (45), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndan (KOSGEB) aldığı hibe desteğiyle pizza ile unlu mamul imalatı ve satışının yapıldığı kendi iş yerini açtı.

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA) - MANİSA'da, işçi olarak çalıştığı buzdolabı fabrikasından istifa eden Semra Baysal (45), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndan (KOSGEB) aldığı hibe desteğiyle pizza ile unlu mamul imalatı ve satışının yapıldığı kendi iş yerini açtı.

Kentteki buzdolabı fabrikasında işçi olarak çalışan, evli ve 3 çocuk annesi Semra Baysal, aile ekonomisine katkıda bulunmak için 5 yıldır da evde, internet üzerinden aldığı siparişler üzerine tatlı, börek ve çeşitli ikramlıklar yapıp, satmaya başladı. Baysal, uzun süredir hizmet sektörüne girme hayalini gerçekleştirmek için arkadaşının önerisiyle KOSGEB'e başvuru yaparak, girişimcilik kurslarına katıldı. Kursu bitiren Baysal, daha sonra en büyük hayali olan, pizza ve unlu mamul imalatı ile satışının yapıldığı iş yeri projesini KOSGEB'e sundu. Projesi kabul edilen Baysal, 55 bin lira hibe desteği almaya hak kazandı. Fabrikadaki işinden istifa eden Baysal, bankadan da 60 bin lira kredi çekip, Yunusemre ilçesinde 20 metrekarelik dükkan kiraladı. Baysal, daha sonra fırın, ocak, dolap, masa ve sandalye ile diğer mutfak araç gereçlerini alarak, 2 ay önce iş yerini açılışını yaptı.

Kendisine yardımcı olması için yanında ablasının da çalıştığını belirten Semra Baysal, "Arkadaşım KOSGEB'den söz edince araştırdım. Şartları uyunca kurslarına katılıp, projemle başvurumu yaptım. Dükkanı açtıktan sonra 55 bin liralık hibe desteğinin 5 bin liralık bölümünü verdiler. 1 yıl sonra hibe desteğin 25 bin liralık kısmını, 2'nci yılımda ise kalan diğer 25 bin liralık bölümünü verecekler" diye konuştu.

Pizza dışında çiğ börek, pişi ve diğer ev böreklerinden yapıp sattıklarını belirten Baysal, "Gelen müşterilerimizden olumlu geri dönüşler almaya başladık. Sunduğumuz lezzetleri beğendiklerini, başkalarına tavsiye edeceklerini söyleyenler oluyor. Her geçen gün müşteri sayımız artıyor. Kadınlar, güçlüdür her işi yapabilir. Hemcinslerime korkmamalarını, hayallerinin peşinden gidip, girişimci olmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

Semra Baysal, 'Cizza' ismini verdiği iş yerinde pizzaları boyutuna göre 15 ile 50, pişi ve börekleri ise 1 ile 10 lira arasında değişen fiyatlarla satıyor.

Böylesi ilk kez görüldü! Aracını yola park edince...Böylesi ilk kez görüldü! Aracını yola park edince...
Silifke'de çiçek açan nergisler, gelir kapısıSilifke'de çiçek açan nergisler, gelir kapısı
890 polisin katıldığı operasyonda 34 gözaltı890 polisin katıldığı operasyonda 34 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başakşehir Almanya'da tarih yazdı!

Başakşehir Almanya'da tarih yazdı!

ABD savunma bütçesi Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi!

ABD savunma bütçesi Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi!

Türkiye'den ABD'nin skandal kararına tepki!

Türkiye'den ABD'nin skandal kararına tepki!

Kartal kapanışı da kötü yaptı

Kartal kapanışı da kötü yaptı

İngiltere'de Muhafazakar Parti tek başına iktidara geldi

İngiltere'de Muhafazakar Parti tek başına iktidara geldi

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Şırnak şehidi ile ilgili kahreden detay! Jandarma bu paylaşımı yapmıştı

Şırnak şehidi ile ilgili kahreden detay! Jandarma bu paylaşımı yapmıştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Valiliği'nden kayıt dışı Suriyeli açıklaması

Valilikten kayıt dışı Suriyeli açıklaması

İstanbul merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İstanbul merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Aydos Ormanı’nı PKK adına yaktığı iddia edilen sanık hakim karşısına çıktı

Böyle yakalanmıştı! Flaş gelişme

İstanbul güne sisle uyandı!

İstanbullular güne bu manzarayla uyandı!

Son dakika Muhammed Dahlan kırmızı listeye alındı! (Muhammed Dahlan kimdir?

Muhammed Dahlan kırmızı listeye alındı!

Son dakika! Şişli'de bir binanın çatısı çöktü

İstanbul'un göbeğinde 6 katlı binada çökme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.