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Buzdolabı tamircisini 150 lira borç için öldürmüşler

10.02.2021 13:57 | Son Güncelleme:
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Konya’da bir kişinin aracında vurularak öldürülmesiyle ilgili 1’i polisle çatışmaya girdikten sonra yakalanan 3 zanlıdan 2’si adliyeye sevk edildi.

Konya’da bir kişinin aracında vurularak öldürülmesiyle ilgili 1’i polisle çatışmaya girdikten sonra yakalanan 3 zanlıdan 2’si adliyeye sevk edildi. Cinayet zanlısı Mustafa K., sağlık kontrolüne götürüldüğü sırada gazetecilerin ‘neden yaptın?’ sorusuna ‘sana ne?’ diyerek cevap verdi.
Olay, geçtiğimiz Pazartesi saatlerinde merkez Meram ilçesi Çaybaşı Mahallesi Karakurt Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kamil Başaralı pikap aracıyla seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından şüphelilerden U.Ç. (17) gözaltına alınan polis, olayın diğer şüphelileri Mustafa K. (28) ve Bahattin Y.’nin (27) Hatunsaray yolu üzerindeki seralarda saklandığını tespit etti. Sera içindeki konteynere yapılan baskında Mustafa K. polis ekiplerine ateş açtı. Polis ekiplerinin de karşılık vermesiyle çıkan çatışmada Mustafa K. herhangi bir zarar görmeden yakalandı. Olay anında dağlık araziye kaçan Bahattin Y. de yaşanan kovalamaca sonrası yakalandı. Polisteki sorgulamanın ardından şüphelilerden U.Ç. serbest bırakıldı.

Cinayetin nedeni 150 lira borç
Emniyete götürülen ve tabancayı kullandığı belirtilen Mustafa K.’nın ifadesinde; içki sattıklarını, Kamil Başaralı’nın kendilerine olan 150 lira borcunu istemelerinden dolayı küfürleşerek tartıştıklarını ve bu yüzden öldürdüklerini söylediği öne sürüldü. Sağlık kontrolüne götürülen şüphelilerden Mustafa K., gazetecilerin ‘neden yaptın?’ sorusuna ‘sana ne?’ diyerek cevap verdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Mustafa K. ve Bahattin Y. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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