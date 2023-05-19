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Buzdolabına konulduğunda zehir etkisi yaratıyor! Buzdolabında saklanmaması gereken 5 yiyecek

19.05.2023 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Buzdolabına konulan yiyecekleri daha uzun süre saklayabileceğimizi düşünsek de her yiyeceğin buzdolabına girmemesi gerekiyor. Bazı gıdalar buzdolabında bakteri oluşturarak adeta zehir deposuna dönüşüyor. İşte buzdolabına asla girmemesi gereken 5 yiyecek...

Buzdolabına konulduğunda zehir etkisi yaratıyor! Buzdolabında saklanmaması gereken 5 yiyecek

Pazardan, marketten alınan yiyecekleri uzun süre muhafaza etmek adına kullanılan buzdolabı hayatımızı kolaylaştırıyor. Yiyeceklerin bozulmasını önlemek ve paralarını çöpe atmamak isteyenler birçok gıdayı buzdolabına koyuyor. Ancak buzdolabına konulan bazı gıdalar sağlığı riske atıyor.

SARIMSAK

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Bağışıklığı güçlendiren en etkili gıdalar arasında bulunan sarımsak, doğal bir antioksidan kaynağı olarak biliniyor. Ancak sarımsakları buzdolabında muhafaza etmek sağlık için zararlı olabiliyor. Sarımsak buzdolabında 2 günden fazla kaldığında bakteri üretmeye başlıyor. Bu şekilde tüketildiğinde farkında olmadan vücudu adeta zehirliyor. Bu sebeple sarımsağı buzdolabında saklamamanız öneriliyor.

KAHVE

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En sık tüketilen içeceklerden olan Türk kahvesi birçok evde tazeliğini ve aromasını koruyabilmesi için buzdolabına konuluyor. Buzdolabında saklanan kahve, kahvenin lezzetinin bozulmasına yol açıyor. Buna buzdolabının içerisindeki soğukluk ve nem sebep oluyor. Kahvenin tazeliğini uzun süre korumak için en doğru yöntem cam kavanozda serin bir yerde saklamak.

MUZ

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Muz sağlıklı beslenen ve sağlıklı tarifler yapan kişilerin favori meyvesi. Muzlar genellikle buzdolabında saklanıyor. Ancak muzları buzdolabında tutmak olgunlaşmasını engeller. Besin değerini kaybetmesine sebep olur.

AVOKADO

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Sağlıklı yağlar denildiğinde ilk akla gelen avokado, özellikle son yıllarda diyet yapanlar tarafından tüketiliyor. Avokadonun vücuda sayısız faydası bulunuyor. Sindirim sistemini ve bağırsak hareketlerini düzenliyor. Ancak avokadoyu buzdolabında saklamak yanlış saklama yöntemi olarak biliniyor. Buzdolabına konulan avokado olgunlaşamıyor ve tadı değişiyor. Bu da vücuda olan faydasını yitiriyor.

FESLEĞEN

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Yemeklere aroma ve renk katan fesleğen buzdolabına girdiğinde tüm özelliklerini kaybediyor.


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