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Buzdolabında duran tavuk kaç günde bozulur?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 13.06.2018 10:32 | Son Güncelleme

Buzluğa atıp bir hafta bekletilen tavuk eti gerçekten zehirler mi? En çok kaç gün içinde tüketilmeli? Sağlıklı bir yaşam için tavuk tüketiminde dikkat etmeniz gerekenler; buyursunlar...

Buzdolabında duran tavuk kaç günde bozulur?

Zengin protein kaynaklarından biri olan tavuğun tüketimi de oldukça yaygındır. Ancak yanlış veya bozuk tüketmek ciddi sağlık problemleri doğurur. Özellikle yaz aylarında nasıl tükettiğiniz çok önemlidir.

En sağlıklı tavuk saklama koşulları:

Bakteriler, uygun sıcaklık bulduklarında proteinlere hızlıca saldırırlar ve üreme gerçekleştirirler. Bu da tavuğun bozulmasının en büyük sebebidir.

Taze tavuğun dolapta bekleme süresi maksimum 3 gündür. Yine de en doğrusu alındığı gün pişirilmesidir.

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Aldığınız tavuğun üzerinde etiket olmasına dikkat edin. Tarihlerini okuyp satın alın, Etiketsiz tavukları kesinlikle tercih etmeyin.

Tavuğun rengi parlak ve pembe ise tazedir. Fakat rengi griye dönükse o tavuk bozulmuş demektir.

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Bozuk tavuk çok keskin bir kokuya sahiptir ve bu kokuyu almak çok kolaydır. Koku değişimi varsa o tavuğu derhal çöpe atmalısınız!

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Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise yaz aylarında pikniklere götürülen tavuğun çok fazla bekletilmemesidir. Sıcakla beraber bakteriler çoğalacaktır. Bu da bozulmasına neden oluyr. Bu nedenle ne kadar çabuk pişirilirse o kadar sağlıklı bir tavuk tüketmiş olursunuz.

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