Buzdolabındaki büyük tehlike! Aldıklarınızı bu şekilde koyuyorsanız...

Koronavirüs salgını sonrası hijyen herkesin hayatında daha fazla yer kaplamaya başladı. Yiyeceklerin buzdolabında hijyen içinde saklanması ve çabuk bozulmaması için bazı noktalara önem gösterilmesi gerekiyor. Hijyenin yanı sıra yanlış muhafaza edilen sebze ve meyveler çabuk bozularak çöpe atılmak zorunda kalıyor. Hem ekonomimizi hem de sağlığımızı olumsuz etkilememek için sebze ve meyvelerin dolaba yerleştirilmesi büyük önem taşıyor.

Sebze ve meyveleri satın aldıktan sonra eve gelip poşetleriyle birlikte buzdolabına yerleştiriyorsanız çok büyük bir hata yapıyorsunuz. Çoğu kişi tarafından bu durum önemsenmeyerek yaygın olarak kullanılsa da meyve ve sebzelerinizin tazeliği ve sizin sağlığınız için bu alışkanlığınızı değiştirmeniz gerekiyor.

POŞETLERİ BUZDOLABINDAN UZAK TUTUN

Buzdolaplarında bulunan sebze ve meyve kısımları kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Sebze ve meyvelere özel olarak soğukluğu ayarlanan bu bölmeye aldıklarınızı poşetleriyle değil, poşetini çıkararak yerleştirmelisiniz. Mutlaka dikkat etmeniz gereken nokta sebze ve meyvelerinizin kesinlikle ıslak olmaması.