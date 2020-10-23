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Buzdolabındaki büyük tehlike! Aldıklarınızı bu şekilde koyuyorsanız...

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.10.2020 12:15 | Son Güncelleme

Sebze ve meyvelerin çabucak bozulup çöpe gitmemesi için birkaç noktaya dikkat etmek gerekiyor. Özellikle market ve pazar alışverişlerinden sonra alınanları poşetle direkt buzdolabına koymak büyük hata.

Buzdolabındaki büyük tehlike! Aldıklarınızı bu şekilde koyuyorsanız...

Koronavirüs salgını sonrası hijyen herkesin hayatında daha fazla yer kaplamaya başladı. Yiyeceklerin buzdolabında hijyen içinde saklanması ve çabuk bozulmaması için bazı noktalara önem gösterilmesi gerekiyor. Hijyenin yanı sıra yanlış muhafaza edilen sebze ve meyveler çabuk bozularak çöpe atılmak zorunda kalıyor. Hem ekonomimizi hem de sağlığımızı olumsuz etkilememek için sebze ve meyvelerin dolaba yerleştirilmesi büyük önem taşıyor.

Sebze ve meyveleri satın aldıktan sonra eve gelip poşetleriyle birlikte buzdolabına yerleştiriyorsanız çok büyük bir hata yapıyorsunuz. Çoğu kişi tarafından bu durum önemsenmeyerek yaygın olarak kullanılsa da meyve ve sebzelerinizin tazeliği ve sizin sağlığınız için bu alışkanlığınızı değiştirmeniz gerekiyor.

POŞETLERİ BUZDOLABINDAN UZAK TUTUN

Buzdolaplarında bulunan sebze ve meyve kısımları kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Sebze ve meyvelere özel olarak soğukluğu ayarlanan bu bölmeye aldıklarınızı poşetleriyle değil, poşetini çıkararak yerleştirmelisiniz. Mutlaka dikkat etmeniz gereken nokta sebze ve meyvelerinizin kesinlikle ıslak olmaması.

KESE KAĞITLARI BOZULMAYI GECİKTİRİR

Eğer yıkandıktan sonra ıslak kalacak meyveleri dolapta saklayacaksanız, mesela çilek gibi, bu durumda besini poşetten çıkarıp bir kaba aktarıp tüketeceğiniz kadarını yıkamanız gerekir. Yıkayıp kuruladıktan sonra dilerseniz saklama kaplarında muhafaza edebilir, dilerseniz kese kağıtlarına koyarak saklayabilirsiniz. Kese kağıdı besinin çevresindeki havadaki fazla nemi tutarak çürüme ve bozulmaları geciktirecektir. Aynı şekilde plastik olmayan bir kap da besinleri hava akımından, dolayısıyla küf mantarı ve bozulmaya sebep olabilecek bakterilerden uzak tutacaktır.

PLASTİK POŞETLER ÇÜRÜMEYİ HIZLANDIRIR

Plastik poşet kullanmak sebze ve meyvelerdeki nemle birlikte dolaba yerleştirildiğinde oluşacak terlemeyle içerisinde bulunan besinlerin çürümesine neden olacaktır. Ayrıca pek çok plastik türü bulunduğunu ve bunların bazılarının gıda ile temasa uygun olduğunu duymuşsunuzdur. Tüm bu sebeplerle yazımızdaki önerilere kulak vermenizi tavsiye ediyoruz.

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HER MEYVE VE SEBZE BUZDOLABINA KONMAZ

Çabuk filizlenen ve köklenen sebzelerden olan sarımsak, soğan ve patates buzdolabına konmaması gereken sebzelerin başında yer alıyor. Filizlendikten sonra kesinlikle tüketilmemesi gerektiği için patates konusunda hassas davranmanızı tavsiye ederiz.

Fesleğen gibi kokulu sebzeler ise buzdolabında pörsür, keskin aroma ve kokusunu çevresindeki diğer besinlere de bulaştırır. Fesleğen aldığınızda onu çiçek gibi suyun içerisine koymak en iyi saklama yöntemi olacaktır.

DOMATESLERİ BUZDOLABINA KOYMAYIN

Bu sebzeler haricinde domates, elma, portakal, mandalina, muz ve avokado gibi meyvelerin de buzdolabına konmadan serin bir yerde muhafaza edilmesi gerekir. Özellikle muz ve elma, olgunlaştığında yaydığı hormonlar nedeniyle buzdolabındaki diğer besinlerin fazla olgunlaşmasına ya da çürümesine neden olabilir. Buzdolabındaki soğuk hava da domatesin olgunlaşmasını durdurur ve tadında değişikliğe neden olur.

Ayrıca karpuz ve kavun gibi meyveler de kesilmeden oda sıcaklığında saklanabilir.

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