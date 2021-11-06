Buzdolabındaki koku problemi tarihe karışıyor! Bu yöntemleri uygularsanız...

Buzdolabının kötü kokması, temel yaşam gereksinimimiz olan beslenmeyi olumsuz etkiliyor. Bu yüzden hayatımızda önemli bir sorun haline gelebiliyor. Kötü kokuya sebep olan davranışlardan kaçınırsanız, böyle bir sorunla karşı karşıya kalmayı engelleyebilirsiniz. Kokunun sebeplerini ve nasıl geçeceğini sizler için yanıtlandırdık. Çok basit ipuçlarıyla bütün kötü kokulardan kurtulabilirsiniz. Hadi detaylara geçelim!

BUZDOLABINDA KÖTÜ KOKUYA SEBEP OLAN ETKENLER

Ağzı açık kalan besinler ve bu besinlerin kokusunun birbirine karışması

Buzdolabının kapağının açık kalması veya elektrik kesintisinin yaşanması

Çürümüş veya çürümek üzere olan sebze ve meyveler

Buzdolabında ulaşılması zor bölümlerin kirlenmesi

Yanlış yerleştirilmiş besinler

KÖTÜ KOKU NASIL GEÇER?