Buzdolabındaki koku problemi tarihe karışıyor! Bu yöntemleri uygularsanız...

Buzdolabının kötü kokması, temel yaşam gereksinimimiz olan beslenmeyi olumsuz etkiliyor. Bu yüzden hayatımızda önemli bir sorun haline gelebiliyor. Kötü kokuya sebep olan davranışlardan kaçınırsanız, böyle bir sorunla karşı karşıya kalmayı engelleyebilirsiniz. Kokunun sebeplerini ve nasıl geçeceğini sizler için yanıtlandırdık. Çok basit ipuçlarıyla bütün kötü kokulardan kurtulabilirsiniz. Hadi detaylara geçelim!
Ağzı açık kalan besinler ve bu besinlerin kokusunun birbirine karışması
Buzdolabının kapağının açık kalması veya elektrik kesintisinin yaşanması
Çürümüş veya çürümek üzere olan sebze ve meyveler
Buzdolabında ulaşılması zor bölümlerin kirlenmesi
Elma Sirkesi: Elma sirkesini suyla karıştırıp ağzı açık bir kaba ve sonrasında buzdolabına koyun. Elma sirkesinin antiseptik özelliği bakterileri temizler ve kötü kokuları yok eder.
Karbonat: Buzdolabına koyacağınız karbonat kötü kokuları engeller. Kokular kaybolana kadar karbonatı buzdolabında bekletin. Buzdolabındaki günlük kokulardan hoşlanmıyorsanız karbonatı sürekli buzdolabında bulundurabilirsiniz.
Kahve ve Pirinç: Küçük bir kasenin içini Türk kahvesi ile doldurun ve üstüne 1 yemek kaşığı kadar pirinç ekleyerek karıştırın. Karışımı 1 gece buzdolabında bekletin. Sabah bütün kokuların geçtiğini göreceksiniz.
Vanilya: Bir pamuk parçasına vanilya yağı damlatın. Pamuğu su dolu bir bardağın içine koyup buzdolabına yerleştirin. Vanilya, kötü kokuları yok ederken buzdolabınızın mis gibi kokmasını sağlayacak.
Limon: Limonu dilimleyip bir tabağa koyarak buzdolabınızın raflarına yerleştirin. Daha hızlı etki etmesini istiyorsanız limon dilimlerini aralıklı olarak değiştirmelisiniz.
Çay: Demlenmiş çayın posasını buzdolabına koymak kötü kokuları geçirmekte size yardımcı olacak. Etkisini arttırmak için çay posasının üzerine birkaç limon dilimi koyabilirsiniz.
Süt: Bir çay bardağı sütü üstü açık olacak şekilde buzdolabına koyun. Sütün kötü kokuları kendine çekerek hapsetme özelliği bütün kötü kokuları yok edecek.
Okuyucu Yorumları 0 yorum