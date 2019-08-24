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Buzdolabındaki yılan korkuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2019 16:15 | Son Güncelleme

MALATYA'da, bir evin buzdolabına giren yılan, paniğe neden oldu.

Buzdolabındaki yılan korkuttu

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, bir evin buzdolabına giren yılan, paniğe neden oldu. Yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak, doğaya salındı.
Beydağı Mahallesi'ndeki müstakil bir evin buzdolabına giren yılanı fark eden ev sahibi, korkuyla itfaiyeden yardım istedi. Eve gelen itfaiye ekipleri, yakaladıklar yılanı, boş araziye götürerek, doğaya saldı. Ev sahipleri, yılanı yakalayan itfaiye görevlilerine teşekkür ederken, yetkiller, havaların ısınmasıyla yılanların kent merkezlerinde görülebileceği uyarısında bulundu.

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Buzdolabındaki yılan korkuttuBuzdolabındaki yılan korkuttu

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