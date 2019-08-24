HABER

Buzdolabındaki yılan korkuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2019 18:14 | Son Güncelleme

MALATYA'da, bir evin buzdolabına giren yılan, paniğe neden oldu.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, bir evin buzdolabına giren yılan, paniğe neden oldu. Yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak, doğaya salındı.

Beydağı Mahallesi'ndeki müstakil bir evin buzdolabına giren yılanı fark eden ev sahibi, korkuyla itfaiyeden yardım istedi. Eve gelen itfaiye ekipleri, yakaladıklar yılanı, boş araziye götürerek, doğaya saldı. Ev sahipleri, yılanı yakalayan itfaiye görevlilerine teşekkür ederken, yetkiller, havaların ısınmasıyla yılanların kent merkezlerinde görülebileceği uyarısında bulundu.

Vehbi Koç'un makam aracıydı... Bu otomobili satın alabilirsiniz Vehbi Koç'un makam aracıydı... Bu otomobili satın alabilirsiniz
Aliağa’daki yangının, ormanlık alana sıçramaması için büyük mücadeleAliağa’daki yangının, ormanlık alana sıçramaması için büyük mücadele
Mağaza sahibini dolandırmaya çalışan 2 kadın tutuklandıMağaza sahibini dolandırmaya çalışan 2 kadın tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rekor başvuru! İlk 5 günde 7 bin kişi

Rekor başvuru! İlk 5 günde 7 bin kişi

'Neşeli Günler'in küçük Tuncay'ına bir de şimdi bakın

'Neşeli Günler'in küçük Tuncay'ına bir de şimdi bakın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Artvin'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Artvin'de önemli açıklamalar

Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi! 2 polis şehit...

Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi! 2 polis şehit...

Pençe-3 harekatı başladı! Bakanlık duyurdu

Pençe-3 harekatı başladı! Bakanlık duyurdu

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.