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Buzdolabından çıkan yangın korkuttu 

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2019 11:46 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ'de  bir evde buzdolabının tutuşması sonucu yangın çıktı.

Buzdolabından çıkan yangın korkuttu 

Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA) SULTANGAZİ'de bir evde buzdolabının tutuşması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın, Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi 34 sokak’ta bir evde meydana geldi. Suriye uyruklu ailenin kaldığı 5 katlı binanın giriş katındaki evde buzdolabının henüz bilinmeyen bir nedenle alevler çıktı. Bir anda büyüyen yangı sırasında evde olan bir kadın, kendini dışarı atarak, vatandaşlardan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin gelmesini bekleyen vatandaşlardan biri eline aldığı tahta parçasıyla pencere camını kırarak, duman tahliyesi yapmaya çalıştı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonrasında yangın söndürüldü.

(FOTOĞRAF)

Buzdolabından çıkan yangın korkuttu Buzdolabından çıkan yangın korkuttu Buzdolabından çıkan yangın korkuttu Buzdolabından çıkan yangın korkuttu

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