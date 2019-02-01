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Buzdolabından çıkan yangında ev küle döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 16:54 | Son Güncelleme

Beykoz’da iki katlı bir binanın giriş katında buzdolabından çıktığı öğrenilen yangın kısa sürede büyüdü.

Beykoz’da iki katlı bir binanın giriş katında buzdolabından çıktığı öğrenilen yangın kısa sürede büyüdü. Alevler giriş kattaki daireyi sararken, o sırada üst katta bulunan genç, dumanı fark edince kendini dışarı attı. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kavacık’taki Dedeoğlu Caddesi üzerinde bulunan iki katlı binanın giriş katında buzdolabından yangın çıktı. Alevler kısa sürede giriş kattaki daireyi sardı. Bu sırada üst katta bulunan genç, yangını fark ederek kendini dışarıya attı. Olay sırasında evde oturan ailenin dışarıda olması sayesinde büyük bir facianın önüne geçildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İki kardeşe ait olduğu öğrenilen binada yaşayan aile üyeleri, yangının şokunu bahçede birbirlerine destek olarak atmaya çalıştı. Adeta küle dönen evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Olay sırasında evin hemen yanındaki markette bulunan Muhammet Can Şenel, “Yangın sırasında bizim kuzen üst taraftaymış. Merdivenlerden geçerken mutfak tarafından gelen dumanları görmüş. Hemen yanıma geldi. İtfaiyeyi aradık. Sağ olsunlar iki dakikada geldiler. İçeriye girdiler, Allah’tan kimse yoktu. Yengem alışverişe gitmiş. Çocuklar dışarıdalarmış, biz hemen onları bulup aldık, güvenli bir yere çıkardık. Sonra da yengem geldi” şeklinde konuştu.

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