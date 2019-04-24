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Buzdolabından yaptıkları saldan gölete düşüp ölen 2 kardeş, toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 19:03 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da, eski buzdolabından yaptıkları saldan gölete düşüp ölen Sefa Sokor (23) ile kardeşi Ali Rıza Sokor (21) topraga verildi.

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da, eski buzdolabından yaptıkları saldan gölete düşüp ölen Sefa Sokor (23) ile kardeşi Ali Rıza Sokor (21) topraga verildi. Olay, dün akşam saatlerinde Akkent Mahallesi Yedi Göller mevkiindeki gölette meydana geldi. İddiaya göre, Sefa Sokor ile kardeşi Ali Rıza Sokor, eski buzdolabından yaptıkları salın içine binip, gölete açıldı. Çevrede piknik yapanların verdiği bilgiye göre buzdolabının devrilmesi sonucu 2 kardeş suya düşerek çırpınmaya başladı ve bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Suya giren AFAD dalgıçları yaptıkları aramada suya düşen Sefa Sokor ve Ali Rıza Sokor'un cesedine ulaştı. Sudan çıkarılan kardeşlerin cesedi otopsi yapılmak üzere Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. 'YEDİGÖLLER 17 CAN ALDI' Boğularak ölen Sefa Sokor ve kardeşi Ali Rıza Sokor için bugün Fatih Mahallesi'ndeki İhlas Camii'nde tören düzenlendi. Cenazeye kardeşlerin babası Ali Sokor, annesi Rabia Demirci, ablaları Merve Baş ile yakınları katıldı. Anne Rabia Demirci, "Yetkililere sesleniyorum, evlatlarım gitti. Benim evlatlarımla birlikte o, Yedi Göller 17 can aldı. Ne yapacaklarsa yapsınlar, kapatsınlar, önlem alsınlar. Ben anneyim, ben yandım başka anneler yanmasın" diye gözyaşı döktü. 2 kardeşin cenazaleri ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Perli Mahallesi'ndeki Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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