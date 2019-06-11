Buzdolabını tamir etmek isteyen genç akıma kapılarak öldü

Bursa’da buzdolabını tamir etmek isteyen 17 yaşındaki genç elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, Yıldırım’a bağlı Yavuz Selim Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selim Can Ç. (17), elindeki bıçakla bir yakının buzdolabını tamir etmek istedi. Bu sırada genç, elektrik akımına kapıldı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaptıkları müdahalede gencin öldüğünü tespit etti. Selim Can Ç., otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla alâkalı tahkikat başlatıldı.

