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Buzla kaplanan Çıldır Gölü üzerinde muhteşem şölen

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 20:04 | Son Güncelleme

ARDAHAN'ın Çıldır ilçesinde 123 kilometrekarelik yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü, bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Çıldır Kristal Göl Atlı Kış Şöleni'ne ev sahipliği yaptı.

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN'ın Çıldır ilçesinde 123 kilometrekarelik yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü, bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Çıldır Kristal Göl Atlı Kış Şöleni'ne ev sahipliği yaptı. Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü'ndeki şenlik renkli görüntülere sahne oldu.

Ardahan'ın doğal ve turistik zenginliklerinin tanıtılmasının amaçlandığı şölen, Çıldır Gölü Belediye Sosyal Tesisleri mevkisinde yapıldı. Etkinliğe, Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, Çıldır Belediye Başkanı Yakup Azizoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve çok sayıda kişi katıldı.

Şölende yaptığı konuşmada, yurdun dört bir yanının birbirinden güzel olduğunu belirten Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Çıldır'da 6'ncı kez tamamen donmak suretiyle bize sunduğu bu eşsiz güzelliği, geleneksel sporlarımızı yaşatmakla birlikte bu şölende birleştirerek çok güzel bir şekilde idrak ediyoruz. Her sene daha çok insan Çıldır'ın, Ardahan'ın dışından buralara geliyorlar. Allah'ın bu topraklara bahşettiği bu güzelliği yaşamış oluyorlar. Bugün televizyonlarının başında milyonlarca insan futbol, basketbol maçlarını izliyor. Bu sporlar elbette keyifli, maddi ve manevi gelişimi için önemli. Ama bizim sporlarımız da keyifli ve değerli. Neden bizim geleneksel sporlarımızın kaybolmasını kabul edeceğiz de, tamamen Batı'dan gelmiş sporlarla hayatımızı devam ettireceğiz" dedi.

Vali Mustafa Masatlı ise şölendeki konuşmasında, "Yüzyıllardır pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış, sayısız maddi ve manevi kültürel öğeyi bir araya getirmiş, kıtalar arası köprü kurmuş bu coğrafya pek çok farklı sosyal yapıyı bir arada yaşatabilmiştir. Burası da bugün ülkemizin farklı kültürel zenginliklerini bir araya getiren çok güzel bir örnektir. Çıldır Gölümüz bölgemizin ikinci büyük gölü ve ülkemizin en derin ve donan tek gölüdür. Bu haliyle çok sayıda güzelliği bize sunmaktadır" ifadelerini kullandı.

6'ncı Uluslararası Çıldır Kristal Göl Atlı Kış Şöleni'nde buz üzerinde Ahıska folklor ekibi, gökbörü, atlı okçuluk, cirit, rahvan, dörtnala, atlı kızak ve buz pateni gösterileri izleyenlerden alkış aldı. Çıldır Belediyesi tarafından yaptırılan kardan asker, bayrak ve Türkiye haritası da katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Şenlikte, Vali Mustafa Masatlı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan atlı kızağa binerek göl üzerinde gezinti yaptı. Bilal Erdoğan geziyi cep telefonuyla sosyal medya hesabından canlı yayınladı, selfie yaptı. Vali Mustafa Masatlı, Bilal Erdoğan ve protokol üyeleri ayrıca Eskimo usulü balık ağını çekti. Şenlik kapsamındaki müsabakalar da çekişmeli geçti. Karşılaşmalar sırasında attan düşen ciritçiler izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi.

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