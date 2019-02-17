Buzla kaplı Çıldır Gölü'ne daldılar

Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan ve kışın üzerinde yerli ve yabancı turistlerin atlı kızak keyfi yaşadığı Çıldır Gölü, bu kez dalgıç ekibine ev sahipliği yaptı.

Yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'ne dalış yapıldı

Kış mevsiminde yüzeyi tamamen buzla kaplanan Ardahan-Kars sınırındaki Çıldır Gölü'nde etkili soğuk hava nedeniyle buz tabakasının kalınlığı yer yer bir metreye ulaştı.

Gölün Ardahan kesiminde Kuzey Yıldız'ı mevkisinde Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, AFAD İl Müdürü Fırat Örs ile uzman dalgıç ekibini kabul etti.

Çıldır Gölü'nün su sporları alanında tanıtılması ve farkındalık oluşturmak amacıyla Ardahan Valiliğinin organizasyonuyla bölgeye gelen dalgıç ekibi, yaklaşık 2 metrekare alanda buz kesip dalış için hazırlık yaptı. 3 kişilik ekibin yaklaşık 20 dakikalık dalışı sırasında aynı zamanda gölün altı da görüntülendi.

Alanda bulunan yerli ve yabancı turistler de dalışı ilgiyle izledi.

Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Çıldır Gölü üstünde bugün de güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı'nın girişimleriyle söz konusu etkinliğin gerçekleştirildiğini belirten İmamoğlu, "Burada bu etkinlik ilk kez gerçekleşti. Çıldır Gölü'nün üstü nasıl etkinlikler için uygun ise buzun altı da aynı şekilde etkinlik yapmaya uygundur. Biz ulusal ve yerel sporcularımızı Norveç'e, Kutuplara değil, ülkemizin Çıldır Gölü'ne davet ediyoruz. Muhteşem bir doğa, muhteşem bir ortam var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi. AFAD İl Müdürü Fırat Örs ise etkinliğin son derece başarılı ve verimli geçtiğini, devamının gelecekte gerçekleştirileceğini ifade etti.