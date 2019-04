Buzla kaplı Çıldır Gölü'nde avlanamayan martıları besliyor

Suat İNCEDERE/ÇILDIR (Ardahan), (DHA)- ARDAHAN'ın Çıldır ilçesinde kışın yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü'nde avlanamayan martıların imdadına göl kenarındaki bir işletmede aşçılık yapan Yılmaz Ağlubak yetişti. Ağbulak, her gün mutfakta temizlediği balık artıkları ve köyden topladığı ekmekleri martılara vererek hayatta kalmalarını sağlıyor.

Kars- Ardahan sınırında yer alan, 123 kilometrekare alanı ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü'nde, tek kuş adası olan Çanaksu'ya her yıl olduğu gibi bu yıl da gelen kuşlar, yüzeyin buzla kaplı olması nedeniyle aç kaldı. Göç yolu üzerinde bulunan göle uğrayan martılar, beslenmek için balık avlayamayınca, yardımlarına Yılmaz Ağlubak yetişti. Göl kıyısındaki bir işletmede aşçılık yapan Yılmaz Ağlubak, her gün mutfakta temizlediği balık artıkları ile köyde topladığı ekmeklerle martıları besleyerek onların hayatta kalmasını sağlıyor.

Martıların kendisini görünce adeta sevinç çığlıkları attığını söyleyen Ağbulak, "Geçen yıl 20 gün önce buzu çözülen göl, bu yıl henüz çözülmedi. Gölün buzla kaplı olmasından dolayı avlanamayan kuşlara açlıktan ölmemeleri için yiyecek vermeye başladım. Onlarla kısa sürede dost olduk. Her sabah yolumu sabırsızlıkla bekliyorlar" dedi.