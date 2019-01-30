Buzlanan yolda 2 tır çarpıştı

Tokat-Sivas karayolunda buzlanma nedeniyle 2 Tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazayı araç sürücüleri hafif yaralı olarak atlattı.
Edinilen bilgiye göre; Sivas’tan Tokat’a seyir halinde olan Sedat Ö.l (23) idaresindeki 34 ASV 98 plakalı tır, buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yöne geçerek Gaziantep’e buğday taşıyan Murat Ç. (39) idaresindeki 60 VD 009 tır ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile tırlardan birinin kupası koparak yaklaşık 20 metre uzağa savrulurken, buğday yüklü tır şarampole devrildi. Kaza yapan tırın arkasında seyir halinde olan bir minibüs de yoldan çıkarak kara saplandı. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan iki sürücü 112 sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazada yolun Tokat istikameti ulaşıma kapanırken, trafik ekipleri ulaşımı diğer şeritten karşılıklı olarak sağladı. Bölge trafik ekipleri buzlanan yolda Karayolları ekiplerinin çalışma yapması için irtibat kurmaya çalıştı. Ekipler bir süre karayollarının bölgede çalışma yapmasını bekledi.
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