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Buzlanan yolda 5 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.01.2019 13:16 | Son Güncelleme

AKSARAY- Adana karayolunda buzlanma nedeniyle 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Buzlanan yolda 5 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY- Adana karayolunda buzlanma nedeniyle 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 09.30 sıralarında Aksaray-Adana karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Rasim Büyükoğlu'nun (37) kullandığı 34 KY 6440 plakalı TIR, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp devrildi. Yolu kapatan TIR’a, arkadan gelen 4 otomobil çarptı. Kazada TIR'ın sürücüsü Rasim Büyükoğlu ile beraberindeki Seyit Ali Bostan (37) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolu yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı. Uzun araç kuyruğu oluştu.
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Buzlanan yolda 5 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralıBuzlanan yolda 5 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralıBuzlanan yolda 5 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

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