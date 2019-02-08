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Buzlanan yolda kayan araç devrildi: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 11:55 | Son Güncelleme

Malatya’da buzlanma ve sisten dolayı kontrolden çıkarak devrilen araçta bulunan 7 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza Darende ilçesi Çukurkaya mevkiinde meydana geldi.

Malatya’da buzlanma ve sisten dolayı kontrolden çıkarak devrilen araçta bulunan 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza Darende ilçesi Çukurkaya mevkiinde meydana geldi. Malatya’dan İstanbul’a gitmekte olan Hasan D. yönetimindeki 34 FE 0344 plakalı araç Çukurkaya mevkiinde buzlanma ve sisten dolayı kontrolden çıkarak refüje devrildi. Kazada araçta bulunan Selma K., Zeynep T., Ahmet K., Mustafa T., Neslihan A., Okay D., Nurcan K. Yaralandı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112 ambulans ekipleri yaralıları aracın camını kırarak dışarı çıkardı. Yaralılar daha sonra Darende Hulisi Efendi Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan Okay D. ve Nurcan K. ise Malatya Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi.
Öte yandan yoğun kar yağışının olduğu Darende D- 300 karayolunda sürücülerin zor anlar yaşadığı ve bir çok aracın yolda kaldığı bildirildi.

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