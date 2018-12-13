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Buzlanan yolda kayan halk otobüsünün altında kalmaktan son anda kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.12.2018 20:52 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, buzlanan yolda kontrolden çıkarak kayan halk otobüsü, yine aynı yolda kayan ve kaldırıma çarparak duran otomobile çarptı. Çevredekilerin uyarısı üzerine  otomobilinden inen sürücü, kayan otobüsün altında kalmaktan şans eseri kurtuldu.

Buzlanan yolda kayan halk otobüsünün altında kalmaktan son anda kurtuldu

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, buzlanan yolda kontrolden çıkarak kayan halk otobüsü, yine aynı yolda kayan ve kaldırıma çarparak duran otomobile çarptı. Çevredekilerin uyarısı üzerine otomobilinden inen sürücü, kayan otobüsün altında kalmaktan şans eseri kurtuldu. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaza, sabah saatlerinde Merkez Melikgazi ilçesine bağlı Eskişehir Bağları Mahallesi'nde meydana geldi. Danişmentgazi-Çarşı seferini yapan 38 AB 240 plakalı halk otobüsü, buzlanan yolda kayarak, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aynı şekilde kayarak yol kenarında duran otomobile çarptı. Çevredekilerin uyarısı ile otomobilinden inen sürücü çarpmanın şiddetiyle otobüsün önüne düşerek, yaklaşık 20 metre sürüklendi. Uyarıda bulunan kişilerin yol kenarına çektiği sürücü, otobüsün altında kalmaktan son anda kurtulurken, halk otobüsü ise güçlükle durdu. Olayın yaşandığı o anlar ve çevredekilerin bağrışları ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayda alındı. Otomobil sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Buzlanan yolda kayan halk otobüsünün altında kalmaktan son anda kurtuldu

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