HABER
  4. Buzlanan yolda su kanalına devrildi: 2 yaralı

Buzlanan yolda su kanalına devrildi: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 10:06 | Son Güncelleme

 KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde buzlanan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeritteki su tahliye kanalına devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Okan ŞİMŞEK/SAFARNBOLU (Karabük), (DHA)- KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde buzlanan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeritteki su tahliye kanalına devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Karabük- Bartın karayolu Beştepeler mevkisinde meydana geldi. Salim Çelik (56) yönetimindeki 78 SD 539 plakalı hafif ticari araç, buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıkıp karşı şeritteki su tahliye kanalına devrildi. Kazada, Osman Alper ve Mehmet Demirtaş yaralandı. Yaralıların yardımına yoldan geçen araç sürücüleri koştu. Araçtan çıkarılan yaralılar, bir sürücünün aracıyla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Sürücü Çelik, aracın birden kontrolünden çıktığını, toparlayamayınca da karşı şeride geçerek devrildiğini söyledi.
Kaza sonrası Karayolları ekipleri, buzlu yolda tuzlama çalışması yaptı.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Diyarbakır'da ele geçirildi! 14. yüzyıla ait Diyarbakır'da ele geçirildi! 14. yüzyıla ait
Tunceli'de görüntülendiler! Tunceli'de görüntülendiler!
Çaldıkları aracı gelin arabası gibi süslediler, polisten kaçamadılarÇaldıkları aracı gelin arabası gibi süslediler, polisten kaçamadılar
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'li komutan teyit etti! Irak üslerine saldırı açıklaması!

ABD'li komutan teyit etti! Irak üslerine saldırı açıklaması!

Hafter'e ait uçaklar askeri okulu vurdu!

Hafter'e ait uçaklar askeri okulu vurdu!

'Cinsel organa doyamadın' diyen takipçisine olay yanıt

'Cinsel organa doyamadın' diyen takipçisine olay yanıt

Denizde aşka geldiler!

Denizde aşka geldiler!

Gerilim hızla büyüyor! Trump'tan İran'a flaş tehdit!

Gerilim hızla büyüyor! Trump'tan İran'a flaş tehdit!

Trump'tan İran'a yeni tehdit

Trump'tan İran'a yeni tehdit

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Yeni haftayla birlikte' deyip uyardılar! Şiddetli geliyor

'Yeni haftayla birlikte' deyip uyardılar! Şiddetli geliyor

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Times Meydanı’nda 'İran' protestosu

Times Meydanı’nda 'İran' protestosu

Konya'da kocasıyla yaşayan kadını öldüren zanlı adliyede

Dehşete düşürmüştü! Yeni gelişme

İstanbul'da 20'inci katından düşen 2 yaşındaki Zeynep hayatını kaybetti

İstanbul'da korkunç olay! 2 yaşındaki bebek 20. kattan düşt

Bebek ölümden döndü! Hayatını eczacı kurtardı

Dehşet anları! Bebek ölümden döndü!

Kızılırmak Deltası nesli tükenme tehlikesi altındaki kuşlara ev sahipliği yapıyor

Nesli tükenme tehlikesi altındalar!

13 yaşındaki kız çocuğunun ölümünde 'yanlış iğne' iddiası

13 yaşındaki kız çocuğunun ölümünde vahim iddia!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.