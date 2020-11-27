HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Buzlanan yolda tır ile pikap çarpıştı

Buzlanan yolda tır ile pikap çarpıştı

27.11.2020 16:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde yoldaki buzlanma kazaları beraberinde getirdi.

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde yoldaki buzlanma kazaları beraberinde getirdi. Buzlanmadan dolayı sürücülerinin kontrolünden çıkan Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ait pikap ile tavuk yüklü tır çarpıştı. Kazada takla atan pikaptan içerisinde bulunan kişiler şans eseri yara almadan kurtuldu.
Taraklı D-150 karayolunda oluşan buzlanma kazaları beraberinde getirdi. Edinilen bilgiye göre, Göynük istikametinde ilerlemekte olan A.Ö. idaresindeki 14 BT 846 plakalı tır ile Taraklı istikametine doğru gitmekte olan ve Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ait A.T. idaresindeki 54 BC 147 plakalı resmi plakalı pikap, sürücülerin yoldaki buzlanma nedeni ile direksiyon hakimiyetini kaybetmeleri sonucu çarpıştı. Kaza sonucu tır yol kenarına düşerek dururken, pikap ise takla attı. Takla atan pikap içerisinde bulunan sürücü ve yolcu olarak bulunan 2 kişi şans eseri kazayı yara almadan atlattı.
Öte yandan, buzlanma sebebi ile kontrolden çıkan bir otomobilde aynı bölgede bariyerlere çarparak durabildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Estetik itirafı: 25 yıldır... Estetik itirafı: 25 yıldır...
Aşiretlerle 'çocuk gelin' protokolü imzalandıAşiretlerle 'çocuk gelin' protokolü imzalandı
Hayırlı cumalar mesajları!Hayırlı cumalar mesajları!
1/

En Çok Okunan Haberler

Pozuna tepki yağdı! 'Bu fake vücut modeliyle...'

Pozuna tepki yağdı! 'Bu fake vücut modeliyle...'

Alışveriş çılgınlığı koronavirüs dinlemedi! Akın ettiler

Alışveriş çılgınlığı koronavirüs dinlemedi! Akın ettiler

Erdoğan: Yeni tedbirler almaya mecburuz ve alacağız

Erdoğan: Yeni tedbirler almaya mecburuz ve alacağız

Genç kadını adım adım takip etmişti! Mahkemeden flaş karar

Genç kadını adım adım takip etmişti! Mahkemeden flaş karar

Gizemli adamla sarmaş dolaş

Gizemli adamla sarmaş dolaş

Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Valilik'ten kritik uyarı: Yeni tedbir ve kısıtlama kararları almak kaçınılmaz olacaktır

Valilik'ten kritik uyarı: Yeni tedbir ve kısıtlama kararları almak kaçınılmaz olacaktır

Kocaeli’de endişelendiren manzaralar

Kocaeli’de endişelendiren manzaralar

Diğer Haberler

Bebeğine çamaşır suyu enjekte etmişti! O annenin cezai ehliyeti tam çıktı

Bebeğine çamaşır suyu enjekte etmişti! O annenin cezai ehliyeti tam çıktı

Canan Kaftancıoğlu'nun eşinin motosikleti çalındı

Canan Kaftancıoğlu'nun eşine hırsızlık şoku

TBMM'deki dört partiden Fransa'ya 'Yukarı Karabağ' tepkisi

Meclis'teki dört partiden Fransa'ya sert tepki

Ahmet Burak Dağlıoğlu kimdir? Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Ahmet Burak Dağlıoğlu kaç yaşında, nereli?

Varlık Fonu’na atanan Ahmet Burak Dağlıoğlu kimdir?

Terör örgütü PKK üyesi, Irak'ta yakalanıp Türkiye'ye getirildi

Interpol yakaladı! PKK'nın kritik ismi Türkiye'ye getirildi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu koronavirüse yakalandı

Davutoğlu koronavirüse yakalandı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.