Buzlanma nedeniyle meydana gelen kaza kameraya yansıdı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında, kamyon ile kamyonet çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, İnegöl'ün kırsal Çeltikçi Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Çeltikçi Mahallesi yönüne seyir halinde olan Müjdat Diri (29) yönetimindeki 16 KMZ 56 plakalı kamyonet, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, karşı yönden gelen Niyazi Özçelik (54) yönetimindeki 16 AE 420 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, kamyonet sürücüsü Diri ile yanındaki Suriye uyruklu Muhammed Algivah (29) yaralandı. Yaralılar sıkıştıkları araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, olay yerine gelen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı aracıyla seyir halinde olan başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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