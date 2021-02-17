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  4. Buzlanmış yolda kayan lüks otomobil sokağı savaş alanına çevirdi : Kazada 2 kişi yaralandı

Buzlanmış yolda kayan lüks otomobil sokağı savaş alanına çevirdi : Kazada 2 kişi yaralandı

17.02.2021 17:01 | Son Güncelleme:
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Üsküdar’da kar yağışı sonrası kaza yapan iki araç sürücüsü, araçlarının başında durduğu esnada arkadan gelen cipin araçlarına çarpmasıyla yola savruldu.

Üsküdar’da kar yağışı sonrası kaza yapan iki araç sürücüsü, araçlarının başında durduğu esnada arkadan gelen cipin araçlarına çarpmasıyla yola savruldu. Yaşanan kaza da 2 kişi yaralanırken, cip sürücüsü ise hızla olay yerinden uzaklaştı.

İstanbul’da sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı sonrası trafiğe çıkan araç sürücüleri yağış ve asfaltın buzlu olması nedeniyle zor anlar yaşadı. İstanbul’un birçok noktasında kaza meydana gelirken Üsküdar’da ise akıllara durgunluk veren bir kaza yaşandı. İddiaya göre, yokuş aşağı inen bir otomobili başka bir aracı geçmek isterken sürttükten sonra aracından inerek çarptığı araç sürücüsüyle birlikte yolun ortasında durdu. Önündeki iki otomobilin kaza yaptığını gören taksi sürücüsü ise yardımcı olmak amacıyla aracını durdurarak aşağıya indi. O esnada seyir halinde olan ve direksiyon hakimiyetini kaybeden bir cip sürücüsü ise önce duran taksiye daha sonra ise kaza nedeniyle bekleyen iki araca çarptı. O sırada araçlarının çevresinde bekleyen taksi sürücüsü ile diğer iki vatandaş çarpmanın etkisiyle yere savruldu. Meydana gelen kaza sonrası iki kişi yaralandı. Taksi şoförü durumu sağlık ekiplerine bildirirken, cip sürücüsü ise hızla olay yerinden uzaklaştı. Kaza anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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