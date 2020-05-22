Buzlar eriyor! Peki altından ne çıkıyor?

Guardian gazetesinde yer alan habere göre, İngiltere'nin Cambridge Üniversitesi ile Antarktika Araştırma Kurumundan biyologlar, sonuçlarını "Nature Communications" dergisinde yayımladıkları araştırmada, küresel ısınmanın etkisiyle ortaya çıkan yosun örtülerinin yeni bir ekosistemin başlangıcı olabileceğini söyledi.

Antartika'da 6 yıl boyunca uydu ve saha gözlemleri yapan araştırmacılar, tek hücreli yosunların birleşerek oluşturduğu 1679 yosun bölgesi tespit etti. Kar yüzeyini yeşile boyayan yosun örtülerinin toplamda 1,9 kilometrekare alana yayıldığı belirtildi.

Küresel ısınmanın yarattığı erime ve kar yüzeyindeki ıslak ortamda ortaya çıkan yosunların yılda 479 ton karbon salımını soğurabileceği kaydedildi.

Yosun örtülerinin halihazırda bazı mantar sporları ve bakterilere yuva sağladığına dikkati çeken araştırmacı Matt Davey, "Burada bir canlı topluluğu oluşuyor, yeni habitatlar ortaya çıkıyor. Bu, yeni bir ekosistemi başlatabilir." değerlendirmesinde bulundu.

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