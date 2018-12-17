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Buzlu yolda kayan TIR, park halindeki 3 otomobile çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.12.2018 19:00 | Son Güncelleme

ERZURUM'da buzlu yolda kayan TIR, park halindeki 3 otomobile çarptıktan sonra refüje çıkarak durdu.

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da buzlu yolda kayan TIR, park halindeki 3 otomobile çarptıktan sonra refüje çıkarak durdu. Kazanın ardından Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler tuzlama çalışması yaptı. Kaza, saat 16.00 sıralarında, Erzurum E-80 yolunda meydana geldi. Erzurum'dan Mersin'e giden Ünal Bayram yönetimindeki 42 BUK 88 plakalı TIR, kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda kontrolden çıkarak, köprü çıkışında park halindeki 3 otomobile çarptı. Kazanın şiddetiyle sürüklenen TIR, refüje çıkarak durabildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kazada hasarın meydana geldiğini belirledi. Büyükşehir Belediyesi'ne ait ekiplerde kazanın ardından bölgeye gelerek, başka kazaların meydana gelmesini engellemek için tuzlama çalışması yaptı.

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