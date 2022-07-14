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Buzluk Mağarası vatandaşların akınına uğradı! İçine giren 5 dakika duramıyor

14.07.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da Buzluk Mağarası vatandaşların akınına uğradı. Yazın eksi 20’lere kadar düşen sıcaklığıyla dikkat çeken ve yaklaşık 150 metre uzunluğunda olan Buzluk Mağarasının belli bir kısmına kadar girilebiliyor. Malatya’dan geldiklerini belirten vatandaşlardan Nurullah Arman, ''Aşağıda çok durduğun zaman donma tehlikesi dahi oluyor. İnsan mağaranın içerisinde en fazla 5 dakika falan kalabilir. Yukarı da hava sıcaklı 40 derece ama aşağı indiğin zaman bu sıcaklık eksilere düşüyor'' dedi.

Buzluk Mağarası vatandaşların akınına uğradı! İçine giren 5 dakika duramıyor

Elazığ’ın Tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan ve kent merkezine 11 kilometre uzaklıkta yer alan Buzluk Mağarası, sıcaklardan bunalanların her yıl olduğu gibi bu sene de uğrak noktası haline geldi. Sıcaklığın gün içerisinde zaman zaman 40 dereceye yaklaştığı kentte, Harput'a çıkan vatandaşlar eksi 20 derecenin altına düşen mağaraya uğramadan geri dönmüyor. Yaklaşık 150 metre uzunluğunda olan Buzluk Mağarasının belli bir kısmına kadar girilebiliyor. Mağara girişinden itibaren gelen soğuk hava içeri girenleri serinletirken, belirli bir süreden sonra soğuk nedeni ile durulmaz hale geliyor. Buraya gelen vatandaşlar da önce mağaraya girip ardından buz kütlesi alıp dışarı çıkıyor. Tamamen turizme kazandırılması için proje çalışmaları yapılan Buzluk Mağarasının gerekli düzenlemelerin ve bakımların yapılmasıyla turizme de önemli bir katkı yapacağı değerlendiriliyor.

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DIŞARISI 40 İÇERİSİ EKSİ 20

Malatya’dan geldiklerini belirten vatandaşlardan Nurullah Arman, “Buzluk mağarasının ismini çok duyduk bizde görmek için geldik. İçerisi çok soğuktu zaten. Buraya geldik epeyi serinledik ve aşağıdan buz kütlesi çıkarttık. Dışarısı 40 derece olabilir ama içerisi çok serin ve çok güzel herkesin gelmesini tavsiye ederim” dedi.
Buzluk Mağarasının Elazığ’ın güzide yerlerinden biri olduğunu belirten Haydar Doğan, "Herkesin buraya gelerek bu güzelliği görmesini tavsiye ederim. İçerideki sıcaklık eksilere düşüyor. Aşağıda çok durduğun zaman donma tehlikesi dahi oluyor. İnsan mağaranın içerisinde en fazla 5 dakika falan kalabilir. Yukarı da hava sıcaklı 40 derece ama aşağı indiğin zaman bu sıcaklık eksilere düşüyor. Burayı herkese tavsiye ediyorum. Bütün vatandaşlarımızın gelip burayı görmesini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

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Uzun zaman sonra memlekete geldiklerini aktaran vatandaşlardan Serkan Turgut, "Hep çocuklarımızı gezdirmek istedik. Burası gerçekten çok güzel bir yer. Dışarıda yaklaşık 40 derece sıcaklık var aşağı indikçe bu sıcaklık gittikçe düşüyor. Ben en fazla bir kat inebildim. Bir noktadan sonra korktum ve gidemedim. İndiğim Buzluk Mağarasından da bir parça buz aldım. Ben Elazığ’a gelip de burayı görmeyen bütün vatandaşlarımıza burayı gelip görmelerini tavsiye ederim. Ayrıca resmi kurumlar ve insanlarımızın buranın temizliğine dikkat etmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

(İHA)

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