Buzun kırılmasıyla baraja gömülen araç 14 saat sonra çıkarıldı

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)- BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde dün Kale Göleti'nin üzerinden geçerken, buzun kırılmasıyla suya gömülen paletli araç, 14 saat sonra çıkarıldı.

Yüksek gerilim hattında bakım çalışması yapmak için dün karla kaplı ilçeye gönderilen Fırat Dağıtım Elektrik Anonim Şirketi'ne (FEDAŞ) ait paletli araç, dün saat 10.30 sıralarında, Kale göletinin bulunduğu bölgeden geçmeye çalışırken buz kütlesinin kırılmasıyla suya gömüldü. Suya gömülen paletli araçta bulunan 2 personel, kendi imkanlarıyla yaralanmadan çıkmayı başardı. Personelin bilgi vermesiyle şirketin Elazığ kent merkezindeki Bölge Müdürlüğü'nden 4 saatte olay yerine gelen ekipler, saat 14.30'dan itibaren, iş makineleriyle paletli aracı çıkarmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin zorlu çalışmasıyla paletli araç, saat 00.30 sıralarında, 10 saat süren çalışmaların ardından sudan çıkarılıp, çekiciye yüklenerek servise götürüldü. Paletli araç, suya gömüldükten 14 saat sonra çıkarılmış oldu.

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