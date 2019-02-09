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Buzun Satrançı ‘Curling’ Sporu Her Yaşa Hitap Ediyor

09.02.2019 19:01 | Son Güncelleme

Buz üzerinde stratejik hamlelere dayalı “curling” sporuna Türkiye’de ilgi çok fazla olmamakla birlikte Ankara’da farklı mesleklerden kişiler gönül verdikleri bu oyun için pistte ter dökerken, her yaştan spor meraklılarını kendilerine katılmaya davet ediyorlar

Buzun Satrançı ‘Curling’ Sporu Her Yaşa Hitap Ediyor

Buz üzerinde stratejik hamlelere dayalı “curling” sporuna Türkiye’de ilgi çok fazla olmamakla birlikte Ankara’da farklı mesleklerden kişiler gönül verdikleri bu oyun için pistte ter dökerken, her yaştan spor meraklılarını kendilerine katılmaya davet ediyorlar.

“Körling” şeklinde okunmasına rağmen federasyon ve kulüpler Türkiye'de resmi olarak takım adlarını bu şekilde “curling” olarak yazıyor.

Curling sporu, 42 metreye 4,3 metre ölçülerinde dikdörtgen buz pistinde 4 kişilik takımlar halinde oynanıyor. Oyunda, buz üzerinde kayması için çaba harcanarak ve stratejik düşünce geliştirilerek granitten yapılmış dairesel taşın “ev” denilen 180 santimetrelik daire merkezine ulaşması amaçlanıyor. Hangi takım “ev”in merkezine en yakın şekilde taşları ulaştırmayı başarırsa o oyunun galibi oluyor.

Curling sporundaki granitten yapılmış taş 20 kilogram olması nedeniyle Türkiye’de akla“taş yerinde ağırdır” deyimini getiriyor. Dolayısıyla bir anlamda Türkiye’de bu spor ile uğraşanlar, taşı yerinden oynatmaya ve ilerletmeye çalışıyorlar. Oldukça zorlu gibi görünmekle birlikte curling sporu, 14 ile 70 yaş aralığında herkes için uygun olarak tanımlanıyor. Ayrıca bedensel engelliler eğer bu sporla ilgilenmek isterse tekerlekli sandalyeyle de oynanabilmesi için özel ekipmanlar da bulunuyor.

Ankara’daki curling tutkunları ise, Ankuva Gençler Spor Kulübü bünyesinde buluşuyorlar.

VOA Türkçe’nin görüştüğü curling oyuncularından kimi bankacı, kimi avukat ya da serbest meslek sahibi. Avukat Gökhan Çiçek, başkentteki tek aktif curling takımına kaptanlık ediyor. Bu spora farklı bir sporla uğraşma amacıyla başladıklarını kaydeden Çiçek, Türkiye’de curling sporuna öncülük eden isimlerden Şölen Şen’in vefatı üzerine kendi kulüplerini kurduklarını belirtiyor.

Ankuva Gençler Spor Kulübü olarak curling sporunda kendilerini geliştirmek isteyen farklı yaş ve meslek gruplarından Ankaralılar, ilk dönemde kendilerine başkentte antrenör de bulamamış. Samsun’da kendilerine eğitim vermeyi ve idman yaptırmayı kabul eden biri ile anlaşmaları üzerine takım, Ankara

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