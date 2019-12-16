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By-lock kullanan FETÖ üyelerine operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 15:27 | Son Güncelleme

lock kullanan ve ankesörlü telefonlardan aranan FETÖ operasyon düzenledi.

lock kullanan ve ankesörlü telefonlardan aranan FETÖ operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 11 kişiden 3’ü tutuklandı.
Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, by-lock kullandıkları tespit edilen 1 muvazzaf asker, 2 askeri okuldan ilişiği kesilen şahıs ile 1 adliye personeli ile 2 kişiyi gözaltına aldı, yine by-lock kullanıcısı oldukları tespit edilen şahıslara yönelik, Denizli Merkezli Muğla ve İzmir illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 5 şahıs gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 11 kişiden 3’ü tutaklanarak, cezaevine gönderildi.

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