HABER

ByLock kullanan avukata hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 21:14 | Son Güncelleme

FETÖ'den yargılanan avukat Hasan Tok'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik davada yargılanan avukat Hasan Tok, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Tok ve avukatı katıldı.

Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için sanığa söz verildi. Hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia eden sanık Tok, örgüt üyesi olmadığını öne sürdü.

Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandığına ilişkin dava dosyasındaki tespitleri kabul etmeyen Tok, gelinen aşamada suçsuz olduğunun ortaya çıktığını savunarak beraat talebinden bulundu.

Sanık avukatının savunmasının ardından mahkeme başkanı, heyetin kararını açıkladı.

Tok'a, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Sanık Tok, Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulması davasından hüküm giyen eski Adana İl Jandarma Komutanı kurmay albay Özkan Çokay'ın yanı sıra devlet büyüklerin telefonlarının usulsüz dinlendiğine ilişkin Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) ve TÜBİTAK görevlisi 28 kişinin yargılandığı davada da sanık avukatlığı yapıyordu.

Su kanalına can pazarı! Böyle kurtarılmayı bekledi Su kanalına can pazarı! Böyle kurtarılmayı bekledi
Sultangazi'de deprem sırasında ilginç görüntüSultangazi'de deprem sırasında ilginç görüntü
Nevşehir’de 440 temizlik görevlisi alımı için 4 bin 98 kişi başvurduNevşehir’de 440 temizlik görevlisi alımı için 4 bin 98 kişi başvurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dava FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü Hasan Tok

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da deprem saniye saniye böyle görüntülendi

İstanbul'da deprem saniye saniye böyle görüntülendi

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Kısmetse Olur Melis sütyensiz haliyle tepki çekti

Kısmetse Olur Melis sütyensiz haliyle tepki çekti

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

Caminin minaresi yıkıldı! İşte deprem sonrası ilk görüntüler

Caminin minaresi yıkıldı! İşte deprem sonrası ilk görüntüler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Hakkari'den kahreden haber: 1 askerimiz şehit

Hakkari'den kahreden haber

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Vali Ali Yerlikaya'dan açıklama

İstanbul Valisi'nden tatil açıklaması

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Fuat Oktay'dan açıklama

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Fuat Oktay'dan açıklama

Deprem uzmanı Doğan Perinçek'ten önemli deprem açıklaması

Deprem uzmanından önemli deprem açıklaması

Fatih'te depreme aldırış etmeden yemek yemeye devam etti

Depreme aldırış etmedi! Herkes kaçmaya çalışırken...

İstanbul'da depremin ardından vatandaşlar parklara akın etti

Vatandaşlar parklara akın etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.