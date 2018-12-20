HABER

"ByLock" kullanan eski polislere hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2018 17:22 | Son Güncelleme

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye ilişikin davada, "ByLock" kullandığı belirlenen 4 eski polise 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, 4 eski polis, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmalarına tutuksuz sanıklar Uğur Çelik, Ahmet Bahçe, İbrahim Süslü ve Cihan Güngör ile avukatları katıldı.

Sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir terör örgütüyle bağlantılarının bulunmadığını savundu.

Örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullanmadıklarını öne süren sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, sanıkların "ByLock" kullandığını ayrıca, Bahçe'nin eşinin adına açılan Bank Asya hesabına FETÖ elebaşının çağrısı üzerine 55 bin lira para yatırarak, örgüte destek sağladığını belirterek, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, 2 sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

Canan Karatay, 'en tehlikelisi' deyip uyardı! Sofralarımıza giriyorCanan Karatay, 'en tehlikelisi' deyip uyardı! Sofralarımıza giriyor
Avcıların veterinere götürdüğü zehirlenen 4 köpek yaşatılamadıAvcıların veterinere götürdüğü zehirlenen 4 köpek yaşatılamadı
Alanya'da aralık ayında sörfAlanya'da aralık ayında sörf
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ByLock eski polis FETÖ/PDY FETÖ/PDY davası Gaziantep

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da ticari araçların tavan ve yanlarına da plakası yazılacak

İstanbul'da ticari araçların tavan ve yanlarına da plakası yazılacak

Ankara için dikkat çeken iddia: AK Parti'de Mehmet Özhaseki adaylıktan çekilebilir

Ankara için dikkat çeken iddia: AK Parti'de Mehmet Özhaseki adaylıktan çekilebilir

Rize ve Artvin için alarm verildi! Bu akşam başlayacak

Rize ve Artvin için alarm verildi! Bu akşam başlayacak

İşte Benim Stilim'in diskalifiye olan yarışmacısı pilot oldu! Son hali inanılmaz

İşte Benim Stilim'in diskalifiye olan yarışmacısı pilot oldu! Son hali inanılmaz

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Melih Gökçek'in yeni imajı: Artık beni böyle göreceksiniz

Melih Gökçek'in yeni imajı: Artık beni böyle göreceksiniz

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

15 Temmuz gecesi darbecileri bir tek er alt etti!

15 Temmuz gecesi darbecileri bir tek er alt etti!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

MHP'de deprem! Hepsi istifa etti

MHP'de deprem! Hepsi istifa etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlana’nın asıl kabrinin girişini gördü! 4. Murat'tan sonra bir ilk!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlana’nın asıl kabrinin girişini gördü! 4. Murat'tan sonra bir ilk!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

Arapların yeni gözdesi oldu!

Arapların yeni gözdesi oldu!

İnanılmaz olay! Öldüğü otobüs terminale girdiğinde anlaşıldı

Öldüğü terminale girdiğinde anlaşıldı

Bursa'da 12 yaşındaki çocuğun ölümünde 'Mavi Balina' şüphesi

12 yaşındaki çocuğun ölümünde korkunç şüphe

Tunceli'de teröristler mağarada kıstırıldı! Çatışma çıktı

Tunceli'de teröristler mağarada kıstırıldı! Çatışma çıktı

İzmir'de hastanede korkutan yangın!

Hastanede korkutan yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.