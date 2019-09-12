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Bylock kullanan FETÖ üyesi kadın tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 17:55 | Son Güncelleme

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan Bylock kullandığı tespit edilen FETÖ-PDY terör örgüt üyesi kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.FETÖ/ PDY terör örgütünün yapılanmasına yönelik Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyası kapsamında Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen kadın A.Ü., TEM Şube Müdürlüğü ekiplei tarafından yapılan operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan Bylock kullandığı tespit edilen FETÖ-PDY terör örgüt üyesi kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.
FETÖ/ PDY terör örgütünün yapılanmasına yönelik Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyası kapsamında Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen kadın A.Ü., TEM Şube Müdürlüğü ekiplei tarafından yapılan operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Eskişehir’e getirilen şüpheli kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
Öte yandan şüphelinin eşinin de Bylock kullanıcısı olduğu, Bank Asya eylemlerine katıldığı ve FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklu olduğu öğrenildi.

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