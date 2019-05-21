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ByLock kullananlara 4 ilde operasyon: 13 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 11:44 | Son Güncelleme

İZMİR merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı ByLock'u kullananlara yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı ByLock'u kullananlara yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi. İzmir başta olmak üzere Ankara, Eskişehir ve Manisa'da yapılan operasyonlarda, 13 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen, ancak henüz yakalanmayan 4 kişinin aranmasına devam edildiği bildirildi.

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