ByLock kullanıcısı 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 8’i aktif görevde 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 9’u eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen Milli Eğitim Bakanlığı personeli 8’i aktif görevde, 4’ü ihraç olmak üzere 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 9’u gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

