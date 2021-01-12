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  4. Bylock kullanıcısı 15 şüpheli yakalandı

Bylock kullanıcısı 15 şüpheli yakalandı

12.01.2021 10:35 | Son Güncelleme:
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, FETÖ/PDY terör örgütünün kriptolu haberleşme programı Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen 15 şüpheli yakalandı.Etkin pişmanlıktan yararlananların ifadelerinde, örgütün sivil yapılanması içerisinde sorumlu seviyede faaliyet gösterdikleri ortaya çıkarılan 17 şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, FETÖ/PDY terör örgütünün kriptolu haberleşme programı Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen 15 şüpheli yakalandı.
Etkin pişmanlıktan yararlananların ifadelerinde, örgütün sivil yapılanması içerisinde sorumlu seviyede faaliyet gösterdikleri ortaya çıkarılan 17 şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam edildiği kaydedildi.

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