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ByLock kullanıcısı 2 eski emniyet müdürü yakalandı

25.02.2021 11:35 | Son Güncelleme:
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ByLock kullanıcısı 2 eski emniyet müdürü yakalandı

FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak suçundan aranan 2 eski emniyet müdürü yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak suçundan aranan 2 eski emniyet müdürü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarını sürdürüyor. FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan aranan ve haklarında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç edilmiş 2 emniyet müdürünün Ortahisar ilçesinde olduğunu tespit eden polis ekipleri operasyon düzenledi. Örgütün haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları öğrenilen C.P. ve A.U. isimli eski emniyet müdürlerinden biri aracında, diğeri ise evinde gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

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