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ByLock kullanıcısı eski astsubaya hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 17:45 | Son Güncelleme

FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla yargılanan eski astsubay, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla yargılanan eski astsubay Eyüp Topaloğlu'na, 9 yıl hapis cezası verildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına sanık Topaloğlu katılmazken avukatı hazır bulundu.

Esasa ilişkin beyanda bulunan sanık avukatı, atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, Topaloğlu'nun beraatine karar verilmesini talep etti.

Müzakere arasından sonra hükmü açıklayan Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, Topaloğlu'na "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl hapis cezası verildiğini bildirdi.

Mahkeme, ilk savunmalarından sonra duruşmalara katılmayan Topaloğlu hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

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Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi ByLock FETÖ

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