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ByLock kullanıcısı eski vergi müfettişi Kayseri'de yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2018 17:22 | Son Güncelleme

 KAYSERİ'de polis tarafından düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen eski vergi müfettişi Serkan C., gözaltına alındı.

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de polis tarafından düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen eski vergi müfettişi Serkan C., gözaltına alındı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmada, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen, Sivas'ta eski vergi müfettişi Serkan C.'nin kentte olduğu belirlendi. Kayseri polisi tarafından düzenlenen operasyonla Serkan C., gözaltına alındı. Şüpheli, Sivas Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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