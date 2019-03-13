ByLock kullanıcısı FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, ByLock kullandığı öne sürülen sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Neşe Sütçü ile avukatı katıldı.

Sanık Sütçü, savunmasında, tuşlu telefonu olan bir arkadaşının zaman zaman kendisinin akıllı telefonunu aldığını, ByLock'u bu arkadaşının yüklemiş olabileceğini öne sürerek beraatini talep etti.

Duruşma savcısı, sanığın üniversitede eğitim gördüğü dönemde örgüt evinde kaldığını ve ByLock kullandığını belirterek cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği sanık Sütçü'nün, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

