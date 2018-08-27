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ByLock şifreli yazışmalarında ortaya çıktı... Engelli çocuğunu bırakıp Adil Öksüz'e koştu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 10:05 | Son Güncelleme

Meslekten ihraç edilen Dilek M.'nin, 13 yaşındaki engelli oğlunu evde tek başına bırakarak, 15 Temmuz darbe girişiminin başaktörlerinden Adil Öksüz’ün Adana'daki bir otelde düzenlediği sohbet toplantılarına katıldığı ortaya çıktı.

ByLock şifreli yazışmalarında ortaya çıktı... Engelli çocuğunu bırakıp Adil Öksüz'e koştu!

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, terör örgütü ‘FETÖ/PDY’nin gizli haberleşme sistemi olan ByLock’ta örgütün üst düzey isimleri arasında yer alan bir kadının, söz konusu program üzerinden yaptığı şifreli yazışmalarda ‘Dilek’ ismine ulaştı.

Meslekten ihraç edilip tutuklanan eşi Murat M.’nin de ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu tespit edilen Dilek M.’nin, hem görev yaptığı okuldaki kadın öğretmenleri, hem de mahallesindeki kadınları bir araya getirip, evinde sohbet toplantıları düzenlediği belirlendi. Kocası gibi meslekten ihraç edilen Dilek M. ile ilgili bilgiler bununla da sınırlı kalmadı.

Dilek M.’nin, ‘kanlı darbe girişimi’nden 6 ay önce 15 Temmuz’un başaktörlerinden Adil Öksüz’ün, Adana’da ve Ankara'da düzenlediği toplantılara katıldığı ortaya çıktı. M.’nin, o dönem 13 yaşında olan ve yatağa bağlı engelli oğlunu evde tek başına bırakarak 2 gün boyunca toplantı yapılan otelde kaldığı belirlendi. (Akşam)

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Anahtar Kelimeler:
Adil Öksüz adana FETÖ ByLock

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