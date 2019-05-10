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Bylock soruşturmasında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 11:40 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock kullanıcısı oldukları iddiasıyla 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi - İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 18 zanlı gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli mesajlaşma programı ByLock kullanıcısı oldukları iddiasıyla 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda söz konusu programı kullandığı iddia edilen 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararının ardından harekete geçen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 6 ilde başlattıkları operasyonda, İstanbul'da 14, diğer illerde 4 olmak üzere 18 şüpheliyi yakalayarak emniyete götürdü.

Diğer şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

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