HABER

Bylock soruşturmasında 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 10:14 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ’ye yönelik yürütülen ByLock soruşturmasında 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheli şahısların yakalanması için 12 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Bylock soruşturmasında 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığın talimatı üzerine, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabahın erken saatlerinden İstanbul merkezli Adana, Adıyaman, Ankara, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Tokat illeri olmak üzere toplam 12 ilde eş zamanlı olarak operasyon başlattı.

Operasyon kapsamında şüphelileri yakalama çalışması devam ediyor.

Piramitlerin tepesinde seks yaptılarPiramitlerin tepesinde seks yaptılar
Deniz Kuvvetleri Komutanı Özbal, Çanakkale’de SİHA’ları denetlediDeniz Kuvvetleri Komutanı Özbal, Çanakkale’de SİHA’ları denetledi
TBMM Başkanı Yıldırım'dan taksicilere ziyaretTBMM Başkanı Yıldırım'dan taksicilere ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ByLock bylock soruşturması FETÖ

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

15 Temmuz gecesi darbecileri bir tek er alt etti!

15 Temmuz gecesi darbecileri bir tek er alt etti!

MHP'de deprem! Hepsi istifa etti

MHP'de deprem! Hepsi istifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sedanur Güzel davasında yeni gelişme!

Sedanur davasında yeni gelişme!

'Oğlumu ısırdı' dedi, 2 sokak köpeğini pompalı tüfekle vurdu!

'Oğlumu ısırdı' dedi, 2 sokak köpeğini pompalı tüfekle vurdu!

Yozgat'ta yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Ankara-Eskişehir hattında tren kazası son anda önlendi!

Ankara-Eskişehir hattında faciadan dönüldü!

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde kaza!

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde kaza!

İhsan Eliaçık gözaltına alındı

İhsan Eliaçık gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.