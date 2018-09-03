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Bylock’tan 42 haneli şifre çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 05:46 | Son Güncelleme

FETÖ’cülerin dört farklı şifreleme programını daha cihazlara yükleyerek gizledikleri belirlendi. 3 milyon mesaj içinde 42 haneye varan uzun şifreler belirlendi.

Bylock’tan 42 haneli şifre çıktı

ByLock'un en kriptolu mesajları da çözülüyor. Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/ PDY) üyelerinin ByLock mesajlarını, ByLock'un ardından dört farklı şifreleme programını daha cihazlara yükleyerek gizledikleri belirlendi. Toplam 17 milyon ByLock mesajı içerisinde kriptolu olan en gizli 3 milyon yazışma da deşifre edilmeye başlandı. ByLock'ta 42 haneye varan uzun şifreler belirlendi.

3 FARKLI PROGRAM

FETÖ/PDY üyelerinin kullandığı gizli haberleşme programı ByLock'un içeriklerinin çözülmesinin başlamasıyla birlikte ByLock'un yeni şifreleri de gün yüzüne çıktı. İstanbul Organize Suçlar Şubesi'nin tespitlerine göre; bazı FETÖ üyeleri 2014 yılında oluşturulan ByLock'u kullanırken ayrıca dört farklı şifreleme programı daha yükledi. Gönderilen mesajları şifreleyen programların kurulmasını, FETÖ'nün yazılımcıları ile bilgi işlemcileri sağladı. Söz konusu kişiler, ByLock yükleyen kişilere süreci yine ByLock üzerinden anlattı ve söz konusu programları cihazlara yükletti. İddialara göre uçtan uca şifrelemeli bazı programlar atılan mesajları gizledi.

VPN, TRUECRYPT, AES...

ByLock yüklendikten sonra cihazlara özel olarak yüklenen programlar ile cihazlara yurtdışından bağlantı yapılmış ve ByLock mesajları yurtdışından atılmış gibi gösterildi. FETÖ'nün yeni şifreleme önlemleri, ByLock içerik çözümlemelerinde ortaya çıktı. Söz konusu mesajlaşmaların bir bölümü de geri getirildi ve deşifre oldu.

ŞİFRELER 32 YILDA ÇÖZÜLEBİLİYOR

Yapılan incelemelere göre FETÖ üyeleri; şifreleri derecelerine göre 32 yıla kadar uzun süreler içerisinde çözülebilen ve açık kaynaklardan indirilebilen VPN, TrueCrypt ve AES şifreleme tekniklerini kullandı. Söz konusu kişilerin ByLock üzerinden attıkları mesajlar gizlenerek şifrelendi. 17 milyon mesajın yaklaşık üç milyonu bu programlardan atıldı.

42 HANELİ ŞİFRE OLUŞTURMUŞLAR

Bylock içeriklerinin çözülmesi ile birlikte ByLock kullanıcılarının ByLock'a giriş şifreleri de ortaya çıktı. Organize Suçlar Şubesi'nin tespitlerine göre; FETÖ üyeleri 42 haneli şifreler kadar uzun ve güvenli şifreler belirleyerek ByLock'a giriş yaptı. Kullanılan cep telefonlarının da şifreli olduğu ve şifrelerin çözüldüğü belirtildi. İncelemeler kapsamında; FETÖ üyelerinin tüm tedbir ve önlemlerine karşın, mesajlaşmaları ile ByLock içeriklerinin çözülmeye devam edildiği ifade edildi.

(Sabah)

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Anahtar Kelimeler:
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