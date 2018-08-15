ByLock yazışmalarında şoke eden ifade: Serkan'da basılmış, USB yutmak zorunda kalmış

Sözcü'den Habip Atam'ın haberine göre, çalışmalarda örgütün faaliyet gösterdiği Mısır, Türkmenistan, Nijerya, Gana, Afganistan, Güney Afrika, Sudan, Cezayir ve Tunus'un da aralarında bulunduğu birçok ülkede Türkiye temsilciliğini yapan 10 şüpheli belirlendi. 54 şüphelinin tespitinin ardından operasyon için düğmeye basan güvenlik güçleri dün sabah saatlerinde 14 ilde eşzamanlı operasyon başlatarak 33 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Operasyon İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri FETÖ'nün kullandığı kriptolu haberleşme programı Bylock içeriklerini inceleyerek aralarında örgütün “Bölge Hadimi” “Talebe Mesulü” ve “Ünite Mesulü” nün de bulunduğu 44 şüpheliyi belirledi. Takibe alınan şüpheliler arasında meslekten ihraç edilen bir emniyet amiri, diş hekimi, vergi müfettişinin de olduğu tespit edildi

Polis şüphelilerin incelemeye aldığı Bylock yazışmalarında da ilginç ifadeler tespit etti. Bir yurt müdürünün polis baskını sırasında USB yuttuğuna dair bilgilerin olduğu yazışmalarda, üyelere dikkatli olmaları uyarısında bulunulup, para transferleri ile ilgili bazı bilgiler veriliyor.

‘KOCASI TROLMÜŞ ‘

-Bizim nili bastılar geçen

-Sorun var mı?

-Yurt müdürü bilgisayarı bulaşıkçı ablaya vermiş evinde saklasın diye

-Direkt bulaşıkçının evine gidip bulmuşlar.

-Yapma ya

-Kocası trolmüş ihbar etmiş.

“USB YUTMAK ZORUNDA KALMIŞ”

Başka bir örgüt üyesine düzenlenen baskınla ilgili de şu ifadeler yer alıyor.

– Serkan da basılmış, yan tarafta

– USB yutmak zorunda kalmış

– Kim

– Polis

– Sorun yok değil mi

– Yurtta top yapıyormuş, baskın yapılmış…

DİNLEMEYE TAKILMIŞ

Örgüt üyelerinin polisin dinlemelerine karşı uyarılması da dikkat çekiyor. Bir yazışmada Kerem kod adlı FETÖ üyesinin şu ifadeleri dikkat çekiyor.

“Bu abiyle ilgili dinleme kararı var. Tel değişmesin, evden işe işten eve dikkat edilerek yaşamaya devam. Ev araba dijital temizlik. GSM kullanımına dikkat. Telefonda vb dinlenildiğini ima edecek en ufak bir hareket olmamalı.”