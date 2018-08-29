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ByLock'a binlerce kez giriş yapan sanıklara örgüt yöneticiliğinden ceza istendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 15:20 | Son Güncelleme

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan eski emniyet mensubu 1'i firari 17'si tutuklu 62 sanığın yargılanmasına devam edildi - Cumhuriyet savcısı, örgütün Kozan emniyetinden sorumlu mahrem imamları olduğu iddia edilen tutuklu iki sanıktan birinin 229 bin 414 , diğerinin de 35 bin defa ByLock'a giriş yaptığının tespit edildiğini belirterek, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan cezalandırılmalarını talep etti

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma ve örgüt yöneticiliği" suçlarından dava açılan eski emniyet mensubu 1'i firari, 17'si tutuklu 62 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıklardan Ercan Kurtgöz'ün 229 bin defa ByLock'a bağlandığının ve Kozan'da emniyetten sorumlu mahrem imam olduğunun tespit edilmesi, tutuklu sanık Cuma Ali Keçe'nin de 35 bin defa ByLock'a giriş yapması ve emniyet mahrem imamı olması nedeniyle "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme", 31 sanığın da "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı, 29 sanığın ise delil yetersizliğinden beraatını talep etti.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Kurtgöz, ByLock kullanıcısı ve FETÖ üyesi olmadığını belirterek, "Kozan'da emniyetin mahrem imamı olduğum yönündeki iddiaları kabul etmiyorum. ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Hakkımdaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Esas hakkındaki görüşe katılmıyorum. Savunma hazırlamak için süre istiyorum. Tahliyemi talep ederim." dedi.

Sanık Keçe ise FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmadığını ve ByLock'a 35 bin defa giriş yaptığı yönündeki tespitleri kabul etmediğini belirtti.

Duruşmada savunma yapan diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, esas hakkındaki görüşe karşı savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı erteledi.

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