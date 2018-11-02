ByLock'çu öğretmene FETÖ'den hapis

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılanan öğretmen Ayşe Demirtaş'a "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince görülen karar duruşmasına, sanık Demirtaş ve avukatı katıldı.
Gelen evrakların okunmasının ardından söz verilen Demirtaş, FETÖ üyesi olmadığını, hakkında isnat edilen suçlamaların gerçeği yansıtmadığını iddia etti.
ByLock kullanıcısı olduğuna dair dava dosyasındaki tespit ve yazışma içeriklerini kabul etmeyen Demirtaş, suçsuz olduğunun ortaya çıktığını iddia ederek beraat talebinde bulundu.
Duruşmaya verilen aranın ardından esasa ilişkin hükmü açıklayan Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal, sanığın "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldığını açıkladı.
İzmir'deki ağaçtan çıkan mantar görenleri şaşırttı
Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam'a soruşturma!
ABD'den 'yaptırım' açıklaması: Bir kaç hafta içinde...
Ünlü spiker ciddiye alınmak için göğüslerini küçültecek
Ahmet Hakan: AK Parti ve MHP yerel seçimde ittifak yapabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan kapalı zarfta 3 isim istedi!
Kuzenini askere uğurlarken otobüsün altında kalarak can verdi
Diyarbakır'da burun estetiği için hastaneye gitti, hayatını kaybetti!
Çin'in yeni oyuncağı çok konuşulacak!
Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları
Bu ayaklar 14 haftalık bir erkek bebeğe ait
Rahminde sargı bezi unutulduğu için ölmüştü! O doktor ve hemşireye ceza
Okuyucu Yorumları 0 yorum