HABER

ByLock'çu öğretmene hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 19:01 | Son Güncelleme

FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Rıza Değirmenci, "silahlı terör örgütüne üyelikten" 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği nedeniyle yargılanan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Rıza Değirmenci'ye, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, sanık Değirmenci ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapan Değirmenci, isnat edilen suçlamaları kabul etmedi.

FETÖ üyesi olmadığını ve örgütsel bir bağının bulunmadığını iddia eden Değirmenci, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığına ilişkin yazışma içerikleri ve internet trafiğini kabul etmedi.

Değirmenci, suçsuz olduğunu savunarak beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Değrimenci'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Kararla birlikte sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Adnan Oktar soruşturmasında 7 tutuklamaAdnan Oktar soruşturmasında 7 tutuklama
Başkonsolosluk konutu önünde bekleyiş sürüyorBaşkonsolosluk konutu önünde bekleyiş sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ByLock FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü hapis cezası

En Çok Okunan Haberler

Ezgi Mola makyajsız halini paylaştı! 'Makyaj güzeliyim'

Ezgi Mola makyajsız halini paylaştı! 'Makyaj güzeliyim'

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

Fatih Portakal'ın zor anları! Stüdyodakiler şaşkına döndü

Fatih Portakal'ın zor anları! Stüdyodakiler şaşkına döndü

İşte Melih Gökçek’in 17 saat önce attığı tweet

İşte Melih Gökçek’in 17 saat önce attığı tweet

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adnan Oktar soruşturmasında 7 tutuklama

Adnan Oktar soruşturmasında 7 tutuklama

Melih Gökçek sorusuna ilginç yanıt: Ne söylemem lazım?

Melih Gökçek sorusuna ilginç yanıt: Ne söylemem lazım?

MHP Ordu Milletvekili Enginyurt'tan çok konuşulacak Melih Gökçek açıklaması!

MHP Ordu Milletvekili Enginyurt'tan çok konuşulacak Melih Gökçek açıklaması!

AKİT TV sunucusu sözleriyle Türkiye'yi sarsmıştı! Flaş gelişme

AKİT TV sunucusu sözleriyle Türkiye'yi sarsmıştı! Flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Veliaht Prens Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Veliaht Prens Selman ile görüştü

Son dakika! Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme: Belgrad Ormanı'nda keşif fotoğrafı ortaya çıktı

Son dakika! Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme: Belgrad Ormanı'nda keşif fotoğrafı ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.