ByLock'çu öğretmene hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği nedeniyle yargılanan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Rıza Değirmenci'ye, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, sanık Değirmenci ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapan Değirmenci, isnat edilen suçlamaları kabul etmedi.

FETÖ üyesi olmadığını ve örgütsel bir bağının bulunmadığını iddia eden Değirmenci, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığına ilişkin yazışma içerikleri ve internet trafiğini kabul etmedi.

Değirmenci, suçsuz olduğunu savunarak beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Değrimenci'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Kararla birlikte sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

