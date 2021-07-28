ByLock’ın Lisans Sahibinin 15 Yıla Kadar Hapsi İsteniyor

Türkiye’de 2016 yılında yapılan darbe girişiminde haberleşme aracı olarak kullanılan ByLock uygulamasının lisans sahibi olduğu iddia edilen David Keynes’in geçen ay İstanbul’da yetkililere teslim olduğu belirtildi. Associated Press ve Reuters haber ajanslarının Anadolu Ajansı’na dayandırdıkları habere göre eski ismi Alparslan Demir olan Keynes, 9 Haziran’da İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Türk yetkililer ByLock uygulamasının darbeden sorumlu olmakla suçlanan Fethullah Gülen’in yapılanması tarafından kullanıldığını söylüyor. Uygulama mahkemede darbeyi organize etmekle suçlanan sanıklara karşı delil olarak kullanıldı.

Anadolu Ajansı’na göre Keynes, avukatı aracılığıyla başsavcılığa Türkiye'ye gelerek teslim olmak ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak bildiklerini anlatmak istediği şeklinde bir dilekçe sunmuştu.

Habere göre göre Keynes hakkındaki iddianamede silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

15 Temmuz 2016’da Türk ordusunun içindeki bazı kesimler askeri tankları, savaş uçaklarını ve helikopterleri kullanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iktidarına karşı darbe girişiminde bulunmuştu. Binlerce kişi sokaklara çıkarak darbeyi önlemeye çalışmış, olaylar sırasında 251 kişi hayatını kaybetmiş, 2 bin 200 kişi yaralanmıştı. Darbeye karışan 35 kişinin de öldüğü belirtilmişti.

Amerika’nın Pennsylvania eyaletinde yaşayan Fethullah Gülen ise darbeyle bağlantısı olduğu iddialarını reddediyor.

Türk hükümeti darbenin ardından olağanüstü hal ilan etmiş ve Gülen ağına büyük baskı operasyonu başlatmıştı. Bu sırada 4 bin 900 kişi hapse atılmış bunların 3 bin kadarına ömür boyu hapis cezası verilmişti. Aralarında 20 bin ordu mensubunun da bulunduğu 130 binden fazla kişi kamu görevlerinden alınmıştı.

