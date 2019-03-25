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ByLock’tan aranan üniversitesi öğrencisi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2019 11:38 | Son Güncelleme

Samsun’da FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullandığı ileri sürülen üniversite öğrencisi kadın, adliyeye sevk edildi.Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve ByLock kullandığı iddia edilen Ö.B., Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Muş’ta yakalanarak Samsun’a getirildi.

ByLock’tan aranan üniversitesi öğrencisi adliyede

Samsun’da FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullandığı ileri sürülen üniversite öğrencisi kadın, adliyeye sevk edildi.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve ByLock kullandığı iddia edilen Ö.B., Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Muş’ta yakalanarak Samsun’a getirildi. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrencisi olduğu öğrenilen Ö.B., KOM Şube Müdürlüğündeki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edildi.

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